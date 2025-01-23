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В Москве девушка вскрыла сейф своей семьи под давлением мошенников и пропала

Shot: в Москве девушка ограбила свою квартиру по заданию мошенников
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Shutterstock

Девушка из Москвы отдала мошенникам ценности семьи и исчезла. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Неизвестные связались с 18-летней пострадавшей в мессенджере. Они общались в течение двух дней, в какой-то момент мошенники потребовали фото квартиры и дорогих украшений, которые москвичка им предоставляла.

Позже аферисты потребовали, чтобы девушка отдала им содержимое сейфа семьи. Для этого она пригласила мастера, который помог вскрыть ячейку.

«После этого девушка уехала с драгоценностями на машине на «точку», где все передала неизвестному», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время на пропажу денег и дочери обратила внимание 60-летняя мать. Девушка перестала выходить на связь. Всего мошенники причинили семье ущерб на несколько миллионов рублей.

До этого в Татарстане мошенники выманили у пенсионерки более семи миллионов рублей. Пострадавшей пообещали заменить медицинский полис, но после того, как она продиктовала код из сообщения, ей снова позвонили и заявили, что ее сбережения в опасности. Под давлением злоумышленников она продала квартиру и взяла кредит.

Ранее в Москве работник банка украл из ячейки клиента 180 млн рублей.

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