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Пенсионерка из Казани лишилась квартиры и 7,5 млн рублей, оформляя новый медполис

В Татарстане пенсионерка осталась без квартиры и денег, поверив мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

В Казани пенсионерка продала квартиру, оформила кредит и отдала мошенникам более 7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Мошенники связались с 68-летней жительницей Казани под предлогом замены медицинского полиса, пенсионерка продиктовала неизвестным коды из смс-сообщений. Спустя некоторое время пожилой женщине сообщили, что ее сбережения в опасности.

Аферисты убедили потерпевшую перевести на якобы безопасные счета 750 тысяч рублей, часть из которых пенсионерка взяла в кредит, а также заставили ее продать квартиру. Вырученные от сделки деньги женщина также отправила на указанные счета. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей.

Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, на момент оформления кредита и продажи квартиры потерпевшая не в полной мере понимала и осознавала значение своих действий. Прокуратура через суд добивается признания кредитного договора и договора купли-продажи недействительными.

Ранее петербургская пенсионерка отдала «сотрудникам ФСБ» 2 млн рублей.

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