В Госдуме объяснили, как авто россиян будут использовать в борьбе с терроризмом

В Госдуме одобрили законопроект о разрешении использовать автомобили граждан для борьбы с терроризмом в режиме контртеррористической операции (КТО). По словам зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции, такая норма предусматривалась и раньше, поэтому для россиян мало что изменится.

Законодательство уже включало в себя возможность использования любых транспортных средств россиян в случае необходимости, просто этот перечень теперь дополнился самоходными машинами, объяснил депутат 360.ru.

«В отношении транспорта уже существовал этот порядок, потому что понятие «транспорта» не включает в себя сельскохозяйственную технику, трактора всевозможные, дорожную технику. Речь идет именно о дополнении существующего закона, а не о чем-то другом», — подчеркнул он.

Поэтому принимаемые изменения процедуры изъятия автомобилей у россиян никак не изменят — ни сам механизм, ни порядок выплаты компенсации, добавил Валеев. Так, если при необходимости будет изыматься будет машина такси, то пассажиру вернут деньги за поездку, организации также компенсируют затраты из бюджета. Если автомобиль попадет в ДТП, то владельцу оплатят его ремонт, объяснил парламентарий. Все это уже предусмотрено в законе и на практике никаких проблем с этим не возникает, заключил он.

Напомним, сейчас в регионах, где ввели режим КТО, можно использовать любые машины «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта». Теперь транспорт граждан и организаций разрешат использовать и «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Законопроект депутаты одобрили в первом чтении.

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