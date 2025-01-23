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Россиянам рассказали, какие привычки вредят автомобилю зимой

Автоэксперт Балашов назвал пять привычек, которые вредят автомобилю зимой
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Максим Блинов/РИА Новости

Многие водители допускают ошибки, которые вредят автомобилю в зимнее время. Об этом «Российской газете» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Многие считают, что прогрев двигателя перед поездкой — пустая трата времени. Однако зимой это особенно важно. Холодный двигатель работает под большей нагрузкой, масло становится гуще, и трущиеся элементы мотора испытывают повышенный износ. Прогрев двигателя хотя бы пару минут позволит маслу разогреться и начать эффективно смазывать все узлы», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, водителям следует проверять состояние аккумулятора, поскольку в зимнее время он испытывает дополнительную нагрузку из-за холодного пуска и работы обогревателей салона автомобиля. Эксперт также рекомендует тормозить плавно и заранее, потому что резкое торможение может привести к заносу и потере контроля над машиной.

Балашов отмечает, что некоторые водители хотят сэкономить, поэтому не меняют летнюю резину, что очень опасно, поскольку ухудшается сцепление с дорогой. К тому же летние шины теряют свои свойства при низких температурах. Также в зимнее время важно чистить и обрабатывать антиобледенителем стекла и зеркала, потому что это поможет сохранить хорошую видимость и уменьшит риск попасть в ДТП.

Ранее водителям напомнили о штрафах за кофе и мороженое за рулем.

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