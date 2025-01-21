Госдума разрешила брать машины россиян для борьбы с террористами

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает использовать машины юрлиц и физлиц для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, согласно законодательству, на территориях, где ввели режим КТО, можно использовать любые машины «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта».

Согласно законопроекту, транспорт граждан и организаций предлагается разрешить использовать в том числе «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». При этом авторы инициативы хотят сохранить действующее положение, согласно которому возмещение расходов для владельцев будет определять правительство РФ.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в нашем материале.

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