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В Китае компания тайно снимает сотрудников в туалете и вывешивает на «доску позора»

OC: китайская компания вывешивает на доску сотрудников, которые долго сидят в туалете
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Odditycentral.com

В Китае компания тайно снимает сотрудников в туалете и вывешивает на «доску позора» тех, кто задерживается в уборной дольше положенного, пишет Oddity Central.

Китайская компания Lixun Electro-Acoustic Technology из Шэньчжэня оказалась в центре скандала после того, как стало известно об установке скрытых камер видеонаблюдения в туалетах для отслеживания времени, которое сотрудники проводят в уборных. Тех, кто задерживается там слишком долго, публично стыдят, размещая их фотографии на так называемой «стене позора».

Компания объяснила свои действия необходимостью борьбы с потерей рабочего времени. По словам представителя фирмы, сотрудники часто задерживались в туалетах, курили, играли в видеоигры или занимались другими делами, что создавало неудобства для остальных работников.

«Курение в туалетах запрещено, и наша цель — предотвратить длительные перерывы из-за видеоигр и других занятий», — говорится в заявлении.

Однако такие меры вызвали волну возмущения в местных социальных сетях. Пользователи обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности сотрудников и даже в противозаконных действиях.

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