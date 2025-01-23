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В Курской области создали оперштаб для поиска пропавшей школьницы

В Железногорске создали оперштаб для поиска пропавшей Мирославы Зуевой
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Следственный комитет Российской Федерации

В Железногорске Курской области для координации работ по поиску пропавшей Мирославы Зуевой создали оперативный штаб, в который вошли сотрудники полиции, других силовых ведомств, а также администрации, добровольцы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

В полиции подчеркнули, что количество поисковых групп увеличено. Также к мероприятиям привлечены дополнительные средства, в том числе технические.

Десятилетняя девочка пропала 22 января. По словам родителей, ребенок не вернулся от подруги, которая живет в соседнем подъезде. Поиски пропавшей курянки продолжались всю ночь, но не увенчались успехом.

До этого пропавшую в Кузбассе 11-летнюю девочку-инвалида нашли живой. Ребенка, который с рождения имеет плохой слух, обнаружили на участке ее бабушки, в надворных постройках.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тыс. рублей.

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