Пропавшую в Кузбассе девочку-инвалида нашли живой

Пропавшая в воскресенье в Кузбассе 11-летняя девочка была найдена живой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

До этого сообщалось, что ребенок исчез в деревне Терехино Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Поиски проводили сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, а Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий нашли пропавшую школьницу. Девочку обнаружили в городе Топки на участке ее бабушки, в надворных постройках.

Девочка имеет особенности развития: она плохо слышит и является инвалидом с рождения.

Накануне в Ленинградской области волонтеры обнаружили пропавшего шестилетнего мальчика в лесу. Ребенка нашли ночью с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором. Ребенок ушел со двора дачи в садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) «Балтиец» в Ломоносовском районе Петербурга. Рядом с домами находятся лес, два водоема и болото. Поиски начались только после наступления темноты, и волонтеры запустили дрон со специальным оборудованием, который в итоге и помог найти ребенка.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тыс. рублей.