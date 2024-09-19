Двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тыс. рублей

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу двух обвиняемых в похищении подростка, ограблении и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 6 сентября, двое мужчин вошли в квартиру, где находился 16-летний подросток. Они убедили юношу, что являются сотрудниками полиции, и несколько часов незаконно удерживали несовершеннолетнего в квартире, вымогая 200 тыс. рублей.

Подростку угрожали возбуждением в его отношении дела о мошенничестве. Злоумышленники похитили у школьника мобильный телефон и наличные на общую сумму более 100 тысяч рублей и скрылись. Подозреваемых удалось задержать, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

До этого сообщалось, что на Алтае суд вынес приговор мужчине, который похитил ребенка, предложив ему поискать потерянный телефон. Когда школьник не вернулся домой, родители начали его искать и обратились в правоохранительные органы. На следующий день пропавшего нашли в лесу в окрестностях поселка Куташ, куда его вывез злоумышленник. Мужчину задержали, а затем взяли под стражу по обвинению в похищении несовершеннолетнего. Похититель так и не признал свою вину

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Ранее в Ярославле неизвестный пытался похитить мальчика.