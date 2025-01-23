В Омской области троих жителей осудили за попытку возрождения Советского Союза

Две жительницы Омской области и один житель Омска были осуждены за участие в экстремистской организации и попытку возрождения СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела распространяли агитацию в интернете с призывами о вступлении в состав экстремистской организации с целью восстановления и возрождения Советского Союза. Первомайский районный суд Омска признал фигуранток уголовного дела виновными в организации деятельности экстремистской организации, а мужчину в участии в ее деятельности. Женщинам назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, мужчину приговорили к принудительным работам на 10 месяцев.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Брянске суд отправил мужчину в исправительную колонию на два года за участие в деятельности «Союза славянских сил Руси» («СССР»), признанном экстремистской организацией.

Ранее в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции.