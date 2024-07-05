В Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области по подозрению в призывах к революции в России. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, 35-летний мужчина в соцсетях призывал к насильственной смене власти в стране. В своих высказываниях он также оправдывал террористическую деятельность.

В итоге мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по статье о призывах к теракту. Сам задержанный признал свою вину.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ) предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. По данным спецслужбы, теракт планировал устроить местный житель. В середине 2023 года он начал переписываться с членом проукраинской террористической организации и «согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе».

До этого Советский районный суд Махачкалы арестовал троих мужчин за подготовку теракта. У одного из них при обысках нашли сотни патронов, гранату, травматы, винтовку, охотничье ружье, магазины к оружию, глушители и оптический прицел.

Ранее студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже.