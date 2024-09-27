Россиянина лишили свободы за участие в экстремистском «СССР»

В Брянске суд отправил мужчину в исправительную колонию на два года за участие в деятельности «Союза славянских сил Руси» («СССР»), признанном экстремистской организацией. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Суд выяснил, что 46-летний мужчина участвовал в собраниях, на которых рассматривались темы об изменении основ конституционного строя и нарушения целостности государства. Кроме того, фигурант агитировал других людей участвовать в запрещенной организации, отметили в пресс-службе.

Свою вину мужчина не признал. Его взяли под стражу в зале суда.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, добавили в пресс-службе.

В августе 2019 года Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси».

До этого сообщалось, что в Нижегородской области пресекли деятельность экстремистов, которые образовали террористическую ячейку в колонии.

Ранее в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции