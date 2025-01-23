Россиянин застрял в захламленной квартире

В Новосибирске мужчина застрял в норе из хлама в собственном доме

В Новосибирске местный житель, забивший дом вещами до потолка, застрял в них. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации издания, мужчина специально захламил жилье и передвигался в оставленных между вещей пространствах. Но в какой-то момент застрял в одном из вещевых тоннелей. Когда он понял, что выбраться самостоятельно не выйдет, стал громко кричать и звать на помощь. На крики откликнулись соседи и вызвали спасателей.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС нашли мужчину в ловушке из хлама, висящим ногами к верху, и быстро освободили его: в плену из мусора он провел около часа.

До этого сотрудники экстренных служб вызволили 85-летнего пенсионера из Кузбасса, который застрял между стеной и отопительным котлом.

Ранее в Уфе почтальон спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее.