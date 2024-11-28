В Кузбассе спасли 85-летнего пенсионера, застрявшего между стеной и отопительным котлом

В Кемеровской области 85-летний мужчина упал между стеной и котлом и не смог выбраться, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В службу спасения поступило сообщение о том, что пожилой мужчина оказался в ловушке в собственном доме. 85-летний пенсионер упал и застрял между отопительным котлом и стеной, выбраться из западни самостоятельно он не смог.

Спасатели, прибывшие на вызов, извлекли зажатого пострадавшего, погрузили на носилки и передали бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пенсионера неизвестны.

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Ранее в Уфе почтальон спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее.