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В Кузбассе спасли 85-летнего пенсионера, застрявшего между стеной и отопительным котлом

В Кемеровской области спасли пенсионера, застрявшего в собственном доме

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ГКУ Агентство по защите Кузбасса/VK

В Кемеровской области 85-летний мужчина упал между стеной и котлом и не смог выбраться, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В службу спасения поступило сообщение о том, что пожилой мужчина оказался в ловушке в собственном доме. 85-летний пенсионер упал и застрял между отопительным котлом и стеной, выбраться из западни самостоятельно он не смог.

Спасатели, прибывшие на вызов, извлекли зажатого пострадавшего, погрузили на носилки и передали бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пенсионера неизвестны.

До этого сообщалось, что во Владивостоке прорвало теплотрассу, из-за чего местную жительницу окатило кипятком — женщина в больнице. Предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Уфе почтальон спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее.

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