В Уфе почтальон спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее

В Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти пожилую женщину, которая упала с кровати и застряла головой в горячей батарее. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

В экстренные службы обратилась сотрудница почты, которая сообщила, что разносила пенсии и в одной из квартир увидела пенсионерку, которая застряла головой в батарее. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и сантехник управляющей компании, чтобы отключить отопление.

Попасть в квартиру с пострадавшей специалисты смогли не сразу, им открыли двое пьяных сыновей женщины, сообщив, что сами помогли матери. Спасатели решили проверить слова нетрезвых мужчин и нашли пенсионерку без сознания. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Владивостоке прорвало теплотрассу, из-за чего местную жительницу окатило кипятком — женщина в больнице. Предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Москве хирурги спасли мужчину, у которого разорвалось сердце.