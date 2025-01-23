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Избивший пенсионера на улице россиянин объяснил свой поступок

Избивший 73-летнего пенсионера на улице курянин заявил, что хотел подраться
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Global Look Press

В Курской области суд признал виновным 48-летнего местного жителя в нанесении побоев 73-летнему прохожему. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к потерпевшему на улице, повалил его на землю и несколько раз ударил его ногой и руками.

На суде нарушитель раскаялся в содеянном. Он объяснил, что после употребления спиртных напитков ему захотелось подраться, и пенсионер попал под горячую руку.

Хулигану назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

До этого житель Камчатки, который удерживал в квартире бригаду скорой помощи, признался, что делал это из-за фантазий, возникших на фоне употребления запрещенных веществ.

Ранее в подмосковном Клину пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи и не выпускал медиков из квартиры, угрожая им ножом.

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