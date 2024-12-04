Житель Камчатки, удерживающий фельдшеров скорой в квартире, объяснил свой поступок

Сотрудники УМВД России по Петропавловску-Камчатскому показали задержание местного жителя, который удерживал в квартире бригаду скорой помощи. Кадры опубликовало «МВД Медиа».

На них задержанный признается, что причиной его поведения стали фантазии, вызванные, вероятно, приемом запрещенных веществ.

Инцидент произошел в краевой столице на Орбитальном проезде. Фельдшер и медсестра приехали на вызов в квартиру знакомого задержанного. 44-летний мужчина закрылся с фельдшером и медсестрой в одной из комнат и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, отказался выпускать. Женщины смогли написать водителю скорой сообщение, и тот вызвал полицию. Злоумышленник удерживал медиков около часа, пока их не освободили сотрудники МВД.

Ранее в подмосковном Клину пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи и не выпускал медиков из квартиры, угрожая им ножом.