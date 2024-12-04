Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Камчатки, удерживающий фельдшеров скорой в квартире, объяснил свой поступок

МВД показало видео с задержанием жителя Камчатки, запершим медиков в квартире

Сотрудники УМВД России по Петропавловску-Камчатскому показали задержание местного жителя, который удерживал в квартире бригаду скорой помощи. Кадры опубликовало «МВД Медиа».

На них задержанный признается, что причиной его поведения стали фантазии, вызванные, вероятно, приемом запрещенных веществ.

Инцидент произошел в краевой столице на Орбитальном проезде. Фельдшер и медсестра приехали на вызов в квартиру знакомого задержанного. 44-летний мужчина закрылся с фельдшером и медсестрой в одной из комнат и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, отказался выпускать. Женщины смогли написать водителю скорой сообщение, и тот вызвал полицию. Злоумышленник удерживал медиков около часа, пока их не освободили сотрудники МВД.

Ранее в подмосковном Клину пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи и не выпускал медиков из квартиры, угрожая им ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами