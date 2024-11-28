В Подмосковье мужчина заперся в квартире с бригадой скорой помощи и угрожал им ножом

В подмосковном Клину пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи и не выпускал медиков из квартиры, угрожая им ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел 27 ноября, реанимационная бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, который жаловался на проблемы с сердцем. По данным mk.ru, больной находился в состоянии длительного запоя и потребовал у врачей, чтобы они его «прокапали».

Услышав отказ, мужчина запер входную дверь, схватил сначала нож, потом вилку и попытался добиться своего, угрожая врачам. Фельдшерам удалось связаться с коллегами, на место была вызвана полиция. Бригаду скорой удалось освободить.

Известно, что буйный пациент уже имел проблемы с законом и был судим за тяжкое преступление, мужчина доставлен в психиатрическую больницу.

Ранее мужчина напал с перцовым баллончиком на водителя скорой за отказ сделать ему укол.