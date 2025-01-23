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В Коми мужчина угрожал хирургу ножом, чтобы получить медпомощь

В Коми мужчину осудили за угрозы хирургу ножом
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Depositphotos

В республике Коми суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который напал на медработника. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Троицко-Печорске. По версии следствия, фигуранту понадобилась медпомощь, поэтому он пришел в больницу, при себе у него был нож. Хирург объяснил пациенту, что для получения помощи ему стоит обратиться в приемный покой.

Это не понравилось посетителю, поэтому он достал оружие и стал двигаться на врача.

«Между мужчинами завязалась потасовка, во время которой нападавший выронил нож. Нож успел поднять и спрятать находившийся в коридоре больницы местный житель», – сообщается в публикации.

Посетителя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее во Владивостоке мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Медики приехали к женщине, которая жаловалась на плохое самочувствие, и стали ее осматривать. В этот момент на одного из них набросился ее муж.

Ранее на Ставрополье пациент избил рентгенолога за отказ отдать снимок.

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