Россиянин напал на медиков скорой помощи из-за того, что они прошли в дом в обуви

Во Владивостоке пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и едва не лишил зрения водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивостокская скорая».

Бригада медиков прибыла на вызов к женщине, которая жаловалась на плохое самочувствие. Во время осмотра пациентки на фельдшеров набросился нетрезвый муж россиянки. Мужчина нецензурно выражался, а когда медики решили покинуть квартиру, перегородил проход и начал угрожать им.

«Видя состояние и агрессивное поведение мужчины, я сразу приняла решение не вступать в конфликт и как можно быстрее уехать с места происшествия. К сожалению, он продолжил нападать и забежал с нами в лифт, где начал бить моего коллегу, который изо всех сил старался защититься. Я успела позвонить водителю, чтобы он ждал нас около машины, и как только лифт остановился, мы быстро побежали в сторону выхода», — рассказала одна из медиков.

Мужчина выбежал за женщинами на улицу, где напал на водителя и ударил его пальцем в глаз. Скрутить агрессора помогли случайные прохожие. Пострадавшие медики обратились в правоохранительные органы. По факту нападения проверку проводит региональная прокуратура, в ведомстве отметили, что конфликт начался из-за того, что пьяному мужчине не понравилось, что медики прошли в квартиру в уличной обуви.

Ранее пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Петербурге.