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В Белгородской области определили безопасные места для проведения экзаменов у школьников

Гладков: для детей в Белгородской области утвердили порядок проведения экзаменов

В Белгородской области определили безопасные места для проведения экзаменов детей из приграничных муниципалитетов и Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, власти все еще прорабатывают различные варианты, чтобы белгородские школьники безопасно закончили учебный год.

Также администрация региона обратились в Минпросвещения РФ с просьбой сохранить прошлогодний порядок сдачи экзаменов, когда девятиклассники получали оценки в аттестат по текущим баллам, а 11-классники могли сдать ЕГЭ или получить аттестат, в котором оценки ставили по среднему арифметическому полугодовых оценок за последние два года учебы.

В связи с напряженной обстановкой в Белгородской области было принято решение о проведении линеек в этом учебном году 2 сентября в школах Белгорода и Белгородского района исключительно внутри помещений. Гладков уточнил, что количество учащихся, присутствующих на линейках, было ограничено вместимостью школьных укрытий.

Ранее в Белгороде массово уволились директора школ.

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