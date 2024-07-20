В Белгороде массово уволились директора школ

В Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ. Об этом сообщает Fonar.TV.

В мэрии Белгорода заявили, что в городе появится общественный совет по развитию образования, и некоторые уволенные директора нашли себе работу там.

В администрации города произошедшие увольнения назвали «плановой кадровой работой в системе образования перед началом нового учебного года».

«У многих директоров общеобразовательных школ близится к завершению срок трудового контракта, в связи с чем проводятся собеседования для обсуждения дальнейших планов», — сказали в мэрии.

Отмечается, что по итогам этой работы на сегодня приняли решение уволиться 10 директоров, девять из которых пенсионеры в возрасте до 75 лет. Срок их трудового контракта истекает в октябре-декабре 2024 года. В связи с этим было принято совместное решение о прекращении контракта чуть ранее, чтобы не пришлось этого делать посреди учебного года, рассказали в мэрии.

Заместителей уволенных директоров назначат исполняющими обязанности, после чего в зависимости от результативности работы им предложат заключение контракта на должность директора.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школу покинули около 20 учителей. Массовое увольнение обернулось отменой ряда важных предметов. Например, как сообщила одна из матерей, у ее дочери не было биологии, географии и других необходимых уроков.

Ранее в тюменской больнице заявления на увольнение написали все медики скорой помощи.