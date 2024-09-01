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Школьные линейки в Белгороде пройдут в закрытом формате 2 сентября

Гладков: линейки 2 сентября в школах Белгорода не будут проводить на улице

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SvitlanaR/Shutterstock/FOTODOM

В связи с напряженной обстановкой в Белгородской области было принято решение о проведении линеек 2 сентября в школах Белгорода и Белгородского района исключительно внутри помещений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем посте во «ВКонтакте».

«Самые сложные ситуации в Белгороде и Белгородском районе. <...> Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем. Учебный год в школах Белгорода и Белгородского района <...> будет проходить в очно-дистанционном формате», – написал Гладков, отметив, что данное решение было принято совместно родителями, администрациями школ и оперативным штабом.

Он уточнил, что количество учащихся, присутствующих на линейках, будет ограничено вместимостью школьных укрытий.

Для школьников из приграничья Белгородской области организовано очное обучение в других безопасных регионах России, пояснил губернатор.

Гладков заверил, что власти региона делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность детей.

1 сентября село Муром Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал, однако один снаряд попал в здание школы.

Ранее в Белгороде массово уволились директора школ.

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