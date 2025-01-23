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Россияне ответили, когда они берут отпуск

«КП»: 52% россиян всегда берут отпуск летом
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TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (52%) россиян всегда берут отпуск летом, чтобы провести время на природе и не сидеть на работе в жару, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

«Нас просят всегда делить отпуск на две части, поэтому половину точно беру летом, а вот вторую — как получится», — поделилась участница опроса.

Еще 9% опрошенных обычно отдыхают осенью, когда наступает бархатный сезон, 8% — весной, 4% — зимой. При этом 24% респондентов ответили, что берут отпуск в разное время. По их словам, они подстраивают его под семейные события, поездки или ремонт. Некоторые признались, что их работодатель самостоятельно выбирает дни отдыха для сотрудников.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова до этого рассказала «Газете.Ru», что наиболее выгодно брать отпуск в том месяце, в котором максимальное число рабочих дней, то есть 22-23. В 2025 году это июль и октябрь (в них по 23 рабочих дня), уточнила она. Почти так же подходят для отпуска апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).

Ранее сообщалось, что не уходивший в отпуск 12 лет россиянин добился компенсации после увольнения с работы.

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