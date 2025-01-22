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Не уходивший в отпуск 12 лет россиянин добился компенсации после увольнения с работы

Нижегородец добился компенсации за не отгулянный за 12 лет работы отпуск
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Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода, работавший 12 лет без отпуска, при увольнении добился компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам проверки надзорного органа, с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина работал в компании, осуществлявшей коммерческую деятельность в сфере обращения с отходами. При этом нижегородец ни разу не брал отпуск. После увольнения фирма не выплатила ему задолженность по отпускным, которая составила более 2 млн рублей, и тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру.

После проверки ведомство внесло представление руководителю предприятия, компания вернула мужчине положенную ему сумму.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат» УК РФ.

Ранее житель Москвы получил трехкратную компенсацию от турфирмы за срыв отпуска в Турции.

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