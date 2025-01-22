Россиянам назвали самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска

Наиболее выгодно брать отпуск в том месяце, в котором максимальное число рабочих дней, то есть 22-23. В 2025 году это июль и октябрь (в них по 23 рабочих дня), сказала «Газете.Ru» сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«Почти так же подходят для отпуска апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Январь, май, июнь и ноябрь стоит выбирать в последнюю очередь. В эти месяцы меньше всего рабочих дней, зато много праздничных и выходных. Например, в январе 17 рабочих дней и 14 нерабочих, в мае — 18 рабочих и 13 нерабочих», — отметила Моргунова.

По словам финансиста, при расчете отпускных учитывается средний размер заработка за последний рабочий год. Суммируется заработанное за 12 месяцев, предшествующих отпуску, и на этой основе рассчитывается размер отпускных (по специальной формуле). Поэтому чем больше премий вы получали в этот период, тем больше будет выплата. Напротив: периоды временной нетрудоспособности, отгулы, отпуска без сохранения зарплаты и по беременности в расчетах не учитываются. По словам эксперта, на сумму отпускных влияет несколько факторов: есть ли в период отпуска праздничные дни и сколько их, средний заработок за расчетный период и другие. Самое важное — учесть, что праздничные дни, пришедшиеся на время официального отпуска, не оплачиваются.

Россияне могут увеличить отпуск, следуя трем правилам. Первое правило — начинайте отпуск с понедельника. В таком случае период отдыха будет длиннее на два выходных дня, которые следуют до его начала. А заканчивать отпуск лучше пятницей, чтобы последующие выходные в него не вошли. Второе правило — планируйте отпуск непосредственно перед официальными праздниками или после них. Моргунова уточнила, что в таком случае можно приплюсовать к отпуску два-три праздничных дня. Третье правило — делите отпуск на части, если это позволяет делать работодатель. Однако нужно учесть, что одна часть разделенного отпуска не должна составлять менее 14 дней.

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