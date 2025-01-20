Женщина лишилась работы и годовой премии из-за своей кошки

В Китае женщина лишилась работы из-за кошки, случайно отправившей письмо ее начальнику. Об этом пишет SCMP.

В начале этого месяца жительница муниципалитета Чунцин, живущая с девятью кошками, села писать заявление об увольнении. Она не решалась его послать своему работодателя и пыталась отредактировать, но в этот момент одна из ее кошек запрыгнула на стол и нажала на ноутбуке кнопку Enter, тем самым отправив письмо.

25-летняя девушка объяснила, что хотела уволиться, но не могла, так как ей нужны были деньги, чтобы содержать своих многочисленных питомцев. Китаянка немедленно связалась с начальником и обвинила во всем кошку, но ее проигнорировали. В результате она потеряла и работу, и годовую премию. Девушка говорит, что собирается искать новое место работы после того, как отпразднует китайский Новый год.

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