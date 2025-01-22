Петербуржец уже несколько дней держит собаку в машине без еды из-за начавшейся течки

Петербуржец уже несколько дней держит собаку в машине из-за течки, сообщает 78.ru.

Как рассказала каналу общественный инспектор по животным Ольга Корнева, собака находится в запертой машине на 27-й линии Васильевского острова. Ее хозяин, вероятно, живет неподалеку и раз в сутки выпускает животное на улицу на 10 минут.

Ночью питомец сидит в салоне без воды и еды. Ранее в автомобиле закрыли двух лабрадоров, но через некоторое время их забрали.

«Мы позвонили вчера в «112». После первого звонка они связались по телефону с владельцем. Он, видимо, пообещал забрать собак. Двух лабрадоров он и забрал, а вот собачка осталась. Они очень сильно шумели под окнами, было невозможно слушать», — говорит активистка.

По ее словам, хозяин так поступил с одной из своих собак, так как у нее началась течка. Накануне машину занесло снегом, но активисты не пытаются освободить животное, так как боятся собственника.

Ранее в Москве пять собак оставили замерзать в автодоме.