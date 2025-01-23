В американском Техасе неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Четверо сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в американском городе Сан-Антонио штата Техас. Об этом пишет NEWS4SA.

По данным журналистов, полицейские получили сообщение, что неизвестный пытается навредить себе в районе Стоун-Оук. Они приехали на место инцидента, однако мужчина открыл по ним стрельбу.

На месте работают спецслужбы, отметил корреспондент.

До этого в абхазской столице Сухуме в кафе произошла стрельба. По данным SHOT, в кафе «Бисквит» на улице Гумской четверо мужчин поссорились, в результате конфликта один из них расстрелял остальных. Пострадавшие были госпитализированы, но медики не смогли их спасти. Сам стрелявший скрылся, но был задержан. Местные СМИ писали, что им может быть сотрудник администрации города.

Издание «Сапа» опубликовало видео, снятое около заведения. На записи слышны выстрелы, крики «Ложитесь!» и «Убегаем!», а также испуганный женский голос за кадром. Оказавшиеся поблизости люди прячутся за припаркованными у кафе машинами.

Ранее на Пхукете полицейский открыл стрельбу по россиянке, угрожавшей ему ножом.