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В Таиланде гражданка РФ угрожала ножом полицейскому

SHOT: на Пхукете полицейский открыл стрельбу по россиянке, угрожавшей ему ножом
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Kyodo/Reuters

На тайском острове Пхукет сотрудник полиции применил резиновую пулю, чтобы выбить нож из руки гражданки России, которая угрожала ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, женщина привлекла внимание местных жителей странным поведением. Она, по данным канала, говорила непонятные фразы, а потом пыталась незаконно пробраться в чужую виллу. После этого очевидцы инцидента вызвали полицию, в этот момент россиянка украла кухонный нож из местного бара The Eyeball и начала кидаться на незнакомцев.

Полиция оперативно отреагировала на ситуацию и выбила оружие из рук женщины резиновой пулей. По неподтвержденной информации, женщина могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После того как женщина пришла в себя, полиция допросила ее.

До этого в Таиланде не нашли доноров для россиянки, которая сильно пострадала в ДТП. Женщина прилетела в отпуск на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и сыном. Накануне она поехала на скутере смотреть окрестности. На трассе в районе Равай туристка разогналась и попала в аварию. Ее протащило несколько метров по дороге.

Ранее в Таиланде пожилой монах изнасиловал туристку в монастыре.

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