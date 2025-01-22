В Таиланде гражданка РФ угрожала ножом полицейскому

На тайском острове Пхукет сотрудник полиции применил резиновую пулю, чтобы выбить нож из руки гражданки России, которая угрожала ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, женщина привлекла внимание местных жителей странным поведением. Она, по данным канала, говорила непонятные фразы, а потом пыталась незаконно пробраться в чужую виллу. После этого очевидцы инцидента вызвали полицию, в этот момент россиянка украла кухонный нож из местного бара The Eyeball и начала кидаться на незнакомцев.

Полиция оперативно отреагировала на ситуацию и выбила оружие из рук женщины резиновой пулей. По неподтвержденной информации, женщина могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После того как женщина пришла в себя, полиция допросила ее.

До этого в Таиланде не нашли доноров для россиянки, которая сильно пострадала в ДТП. Женщина прилетела в отпуск на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и сыном. Накануне она поехала на скутере смотреть окрестности. На трассе в районе Равай туристка разогналась и попала в аварию. Ее протащило несколько метров по дороге.

Ранее в Таиланде пожилой монах изнасиловал туристку в монастыре.