Во время пожара в Турции погибли 14 членов одной семьи

CNN Türk: 14 членов одной семьи погибли во время пожара в турецком отеле

В результате пожара в Турции погибло 14 членов одной семьи. Об этом сообщает CNN Türk.

Зехра Сена Гюльтекин, работающая в отделе продаж компании Turkish Airlines, трагически ушла из жизни в огне вместе с мужем, тремя детьми и девятью родственниками.

Отмечается, что семья отдыхала на курорте во время школьных каникул. В момент возгорания Зехра позвонила своей матери и попросила прощения, говорится в публикации.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. В рамках расследования пожара в гостинице были задержаны 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы провинции и владелец отеля. Подробнее о произошедшем и кадры с места трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в Болу.