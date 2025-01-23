Адвокаты гражданина США обжаловали в кассационном суде приговор по делу о наркотиках

Защита Вудлэнда обжаловала в кассационном суде приговор по делу о наркотиках

Адвокаты гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловали в кассационном суде приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил защитник американца Станислав Кшевицкий.

Он уточнил, что кассационная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции.

5 ноября сообщалось, что Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду, который с лета отбывает срок за покушение на сбыт наркотиков.

Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере».

Защита американца просила суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в другом составе или переквалифицировать действия подзащитного и смягчить срок наказания. Адвокаты указали на то, что срок слишком жесткий, а сам Вудлэнд признал вину. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.

Ранее в Москве американца приговорили к 13 годам тюрьмы за торговлю наркотиками.