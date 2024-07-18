В Москве американца приговорили к 13 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор гражданину Соединенных Штатов Лику Майклу Трэвису по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Подробности сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Суд окончательно назначил Лик М.Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Его, наряду с его подельницей Вероникой Грабанчук, обвиняли в торговле запрещенными веществами и покушении на сбыт наркотиков. Грабанчук также признали виновной в преступлениях и отправили в колонию общего режима на 8 лет.

До этого в Москве на 12,5 года исправительной колонии строгого режима осудили другого американца Роберта Вудлэнда, которого также обвинили в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

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