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Мосгорсуд признал законным приговор американцу по делу о наркотиках

Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду, получившему 12,5 лет за наркотики

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США Роберту Вудлэнду, который с лета отбывает срок за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере».

Защита американца просила суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в другом составе или переквалифицировать действия подзащитного и смягчить срок наказания. Адвокаты указали на то, что срок слишком жесткий, а сам Вудлэнд признал вину. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.

Суд установил, что в начале января Вудлэнд в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой в 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве и расфасовал в 49 свертков, чтобы потом продавать. Свертки у него нашли полицейские при досмотре.

Ранее в Москве вынесли приговор гражданину США Лику Майклу Трэвису по делу о сбыте наркотиков в крупном размере.

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