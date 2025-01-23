В России могут разрешить дистанционное участие жильцов в домовых собраниях

В Госдуму внесут законопроект, который предоставит возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома с помощью видео-конференц-связи с использованием ГИС ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Документ подготовила группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. По мнению авторов инициативы, многие владельцы квартир не могут посещать собрание очно, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений.

Также законопроект позволит собственникам жилья заблаговременно получать необходимую информацию и материалы, которые будут представлены на общедомовом собрании.

«Во-первых, собрать жильцов для видеоконференции проще, чем организовать очное собрание. Во-вторых, что важно, каждый владелец квартиры сможет гарантированно участвовать в обсуждении важных тем», — подчеркнул Слуцкий.

21 января губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат. Глава Подмосковья отметил, что смысл пилотного проекта заключается в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями.

Ранее сообщалось, что арендаторам жилья стало проще оплачивать коммунальные услуги.