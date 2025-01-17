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Арендаторам жилья стало проще оплачивать коммунальные услуги

Минстрой: арендаторам жилья стало проще оплачивать коммуналку и общаться с УК
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Shutterstock

С января 2025 года у владельцев квартир появилась возможность предоставить гостевой доступ к мобильному приложению «Госуслуги Дом» арендаторам жилья. Об этом сообщили в Минстрое.

Владелец квартиры, если он доверяет съемщику, может предоставить доступ к приложению. Это позволит жильцу-арендатору напрямую передавать показания по счетчикам, оплачивать коммунальные счета и подавать заявки в управляющую компанию.

Отмечается, что гостевой доступ не включает участие в общих собраниях собственников, добавление в домовые чаты и страхование недвижимости. При этом владелец жилья может в любой момент отозвать предоставленный доступ.

Уточняется, что данная функция доступна пользователям в обновленной версии приложения (3.8.0).

Недавно почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что первой половине 2025 года цены на аренду квартир в России будут стабилизироваться, этот процесс прогнозируется минимум на период до весны.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.

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