Собрания собственников половины жилого фонда Подмосковья переведут в электронный формат

В 2025 году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат. Об этом на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских и муниципальных округов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что цифровизация государственных услуг проводится в системе ГИС ЖКХ в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Глава Подмосковья отметил, что смысл пилотного проекта заключается в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями.

«История этих отношений весьма сложная, она была на бумаге. Причем суть ее не всегда известна тем, кто живет в МКД. Сейчас эксперимент, который прошел у нас в ряде муниципалитетов, говорит о том, что электронное голосование, взаимодействие дает очень заметные результаты, способствует обеспечению качественной работы УК, смены компании в случае, если она не удовлетворяет требованиям», — добавил он.

Сейчас в регионе есть более 47 тыс. многоквартирных домов (МКД), обслуживанием которых занимаются порядка 850 частных и муниципальных управляющих компаний. Предполагается, что переход на электронное голосование собственников позволит исключить фальсификацию протоколов и возможность незаконной смены управляющей организации (УО).

Как рассказал зампред правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, за 5 лет в Подмосковье более 50% домов перешли от одной УК к другой.

«В 50% случаев мы отказывали в принятии решений в связи с нарушением процедуры, в том числе фальсификацией бюллетеней. Это приводит к трудностям при планировании работы, а также при управлении данной сферой. Электронное голосование – это кардинально другой подход с точки зрения честности проведения выборов управляющей компании и сроков», — сказал он.

Принять участие в голосовании можно четырьмя способами: в системе ГИС ЖКХ my.dom.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», передав бланк администратору, который самостоятельно вносит данные в систему, а также через МФЦ. В среднем его срок должен составлять 45 дней.