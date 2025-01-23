Ведущий Первого канала раскрыл подробности работы с Познером

Ведущий Шейнин рассказал о профессиональном росте при работе с Познером

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, российский журналист Артем Шейнин, в интервью актеру Вячеславу Манучарову рассказал о своем опыте работы с журналистом Владимиром Познером в программе «Времена». Запись интервью доступна на Rutube.

«Это был несомненно этап моего профессионального роста. И с точки зрения того, чему ты учишься, и с точки зрения того, в чем ты участвуешь», — отметил Шейнин.

Он добавил, что в качестве ведущего авторской программы «Познер» имел возможность предлагать темы для обсуждения и приглашать гостей.

Шейнин также упомянул свою роль креативного продюсера в документальных фильмах Познера, которые были посвящены странам, таким как Великобритания, Израиль, Германия, Франция и США. Он сообщил, что сам выразил желание участвовать в проекте «Одноэтажная Америка», вдохновленном произведениями Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Я сказал: «Владимир Владимирович, если вам нужен помощник для переноски оборудования, я готов этим заниматься», — поделился он воспоминаниями.

В ноябре Познер не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя патриотом Родины. «Посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — заявил журналист.

Ранее Познер впервые отказался выполнять «долг гражданина США».