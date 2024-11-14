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Владимир Познер впервые отказался выполнять «долг гражданина США»

Телеведущий Познер: впервые не голосовал на выборах в США из-за кандидатов

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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Телеведущий Владимир Познер сообщил Ивану Урганту на их совместном выступлении в Белграде, что не стал голосовать на недавних выборах в США из-за кандидатов. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Я считал, что голосовать — это долг гражданина. Я гражданин Соединенных Штатов, но в этот раз я не голосовал», — признался Познер.

Познер уточнил, что отказался выполнять долг гражданина США, поскольку оба кандидата ему «прямо совсем не нравятся».

Телеведущий выразил мнение, что ни победивший в президентской гонке Дональд Трамп, ни его соперница Камала Харрис «в президенты не годятся».

По словам Познера, ему также «совершенно все равно» на то, какой пост в правительстве будет возглавлять «американский олигарх» Илон Маск. Ему это безразлично, уточнил телеведущий, и как гражданину Америки, и как российскому избирателю.

Недавно телеведущий Владимир Познер не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя патриотом Родины.

«Посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — заявил журналист.

Также Познер поправил корреспондента, который употребил слово «родина» при вопросе. Он уточнил, что для многих это понятие означает страну, в которой человек родился. Познер напомнил, что появился на свет во Франции.

Ранее телеведущая Лазарева призналась, что лишилась дома после отъезда из России.

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