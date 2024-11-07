Познер раскрыл, считает ли себя патриотом России: «Посмотрите, что я сделал»

Телеведущий Владимир Познер не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя патриотом Родины. Его слова передает издание «Абзац».

«Посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — заявил журналист.

Также Познер поправил корреспондента издания, который употребил слово «родина» при вопросе. Он уточнил, что для многих это понятие означает страну, в которой человек родился. Познер напомнил, что появился на свет во Франции.

3 ноября Никита Михалков возмутился выходом фильма Владимира Познера «Турецкая тетрадь» на Первом канале. Режиссер напомнил о прошлых высказываниях телеведущего — в частности, о репрессиях в России, и о том, что 90-летний журналист «не чувствует себя русским».

Недавно фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук раскрыл значение слова Родина. Музыкант подчеркивал, что сейчас слово «родина» стало модным, однако некоторые люди, считает он, придают ему неверное значение.

«Они [некоторые люди] привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина», — пояснял музыкант.

Ранее стало известно, что актер Тиль Швайгер прилетел в Белоруссию на съемки.