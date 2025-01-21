Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Тайване произошло мощное землетрясение

EMSC: на Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 6
close
Александр Кряжев/РИА Новости

На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах на северо-восток от города Тайвань. По данным ученых, очаг залегал на глубине 18 километров. По данным CNA, в результате землетрясения пострадали 26 человек и порядка 50 жителей оказались изолированными в своих домах.

Вслед за одним природным явлением по прилежащей территории прошли и другие землетрясения.

Центральное управление погоды (CWA) сообщило о землетрясении магнитудой 6,4 в уезде Цзяи на юге Тайваня. Помимо этого, подземные толчки зафиксировали в городе Гаосюн.

19 января на границе Казахстана и КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 51 километра к востоку от китайского города Карамай.

Ранее сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами