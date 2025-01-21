На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах на северо-восток от города Тайвань. По данным ученых, очаг залегал на глубине 18 километров. По данным CNA, в результате землетрясения пострадали 26 человек и порядка 50 жителей оказались изолированными в своих домах.

Вслед за одним природным явлением по прилежащей территории прошли и другие землетрясения.

Центральное управление погоды (CWA) сообщило о землетрясении магнитудой 6,4 в уезде Цзяи на юге Тайваня. Помимо этого, подземные толчки зафиксировали в городе Гаосюн.

19 января на границе Казахстана и КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 51 километра к востоку от китайского города Карамай.

Ранее сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи.