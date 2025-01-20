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Землетрясение произошло в Крыму

В Ялте у водопада Учан-Су произошло землетрясение магнитудой 2,3
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Ялте, эпицентр подземных толчков находился в районе водопада Учан-Су. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

«В 15:41 и 19 секунд (мск) произошло землетрясение магнитудой 2,3. Энергетический класс толчка составил 8,4», — сказала она.

По ее словам, такое землетрясение считается слабым.

Водопад Учан-Су находится на южном склоне горы Ай-Петри, которая возвышается над Ялтой.

19 января Бондарь заявила, что в Крыму было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8, эпицентр которого находился в Ялтинском районе.

В 4:59 на полуострове произошли первые толчки в четырех километрах от сейсмической станции «Ялта». Предварительно, магнитуда землетрясения составила около 2,5–3 в эпицентре. За толчками последовали шесть афтершоков. Более слабый толчок с магнитудой 2,0 был зарегистрирован в 12:09. По словам Бондарь, эти землетрясения можно было почувствовать, но для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — в порядке вещей. В МЧС отметили, что никто не пострадал, информация о разрушениях также не поступала.

Ранее сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи.

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