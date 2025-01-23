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В США выпустили из тюрьмы совратившую школьника учительницу

В Нью-Джерси выпустили из тюрьмы родившую от 13-летнего школьника учительницу
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Brennan Linsley/AP

В американском штате Нью-Джерси суд выпустил из тюрьмы учительницу, обвиненную в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал WPVI-TV.

34-летняя Лора Карон была арестована 15 января. По версии полицейских, женщина в период с 2016 по 2020 год совращала школьника. В 2019 году она забеременела от пострадавшего, которому тогда было всего 13 лет.

Суд принял решение, в соответствии с которым Карон может находиться на свободе до завершения следствия. Ей запрещено общаться с представителями школьного округа, где она проработала 11 лет, а также с пострадавшим и его семьей.

В свою очередь, адвокат Карон подчеркнул, что власти арестовали учительницу до завершения ДНК-тестирования, и в настоящее время нет никаких доказательств ее связи со школьником.

19 ноября сообщалось, что в США учительницу отправили в тюрьму за совращение 18-летнего ученика.

Ранее психотерапевт совратила 15-летнего школьника во время сеанса.

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