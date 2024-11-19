Учительницу отправили в тюрьму за совращение 18-летнего ученика

В США учительнице дали реальный срок за сексуальные отношения со школьником, сообщается на портале Queen City News.

О близкой связи 27-летней Габриэлы Нойфельд из Северной Каролины и ее 18-летнего ученика стало известно в конце ноября 2023 года. Тогда мать старшеклассника заметила, что он пропустил тренировку по регби, а затем с помощью приложения для отслеживания родных определила его местонахождение. Женщина приехала на указанную точку и обнаружила сына в машине его учительницы. Мать школьника немедленно вызвала полицию, и Нойфельд задержали на месте происшествия.

Позднее выяснилось, что отношения ученика и педагога длились не менее месяца. Спустя год женщина признала свою вину и была приговорена к тюремному заключению, по решению суда за решеткой она проведет от полугода до 1 года 5 месяцев. После заключения Нойфельд будет находиться на испытательном сроке в течение трех лет и больше не сможет работать с несовершеннолетними.

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