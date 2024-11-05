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Психотерапевт совратила 15-летнего школьника во время сеанса

В США психотерапевт надругалась над школьником во время сеанса

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St. Johns County Sheriff's Office

Психотерапевту из Флориды предъявлено обвинение в совращении несовершеннолетнего, женщина домогалась подростка во время сеансов. Об этом сообщает Crime Online.

34-летняя Элизабет Бланшар проводила групповые сеансы терапии для подростков в одной из частных клиник в городе Сент-Огастин. Во время сеансов женщина начала оказывать 15-летнему мальчику знаки внимания и предложила ему индивидуальные занятия.

По словам школьника, с психотерапевтом он встречался несколько раз, женщина надругалась над несовершеннолетним у себя в офисе, позднее пара встречалась в разных отелях. Бланшар также отправляла подростку деньги.

Расследование в отношении психотерапевта началось в августе после заявления пострадавшего, она отстранена от работы. Клиника, где работала врач, принесла клиентам извинения.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее школьная учительница совратила троих подростков и получила 18 лет тюрьмы.

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