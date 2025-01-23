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Суд не отменил аннулирование патента российского изобретателя, судившегося с Apple

Суд отказал в защите патента российскому изобретателю Икономову
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Shutterstock

Суд по интеллектуальным правам (СИП) России отклонил иск изобретателя Арташеса Икономова, который требовал признать недействительным аннулирование своего патента, из-за которого он судится с Apple. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

11 июня Роспатент постановил удовлетворить требование компании «Эппл Рус» признать недействительным патент бизнесмена Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное технологическое решение) — мобильный телефон с экстренной связью. Палата по патентным спорам приняла такое решение «с учетом истечения срока действия патента [действовал с 2013 года до конца 2023-го] и аргументов сторон».

Икономов судится с Apple с 2019 года. Мужчина требовал запретить американскому производителю продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», а также изъять из оборота подобные мобильные устройства и уничтожить их. Суд отклонил просьбу истца, дело дошло до Верховного суда, который тоже встал на сторону Apple.

В ноябре Лондонский суд отклонил иск Apple о блокировке рассмотрения претензий представляющего права потребителей юриста Джастина Гуттманна относительно деградирующих аккумуляторов iPhone. Группа истцов утверждала, что Apple умышленно скрывала от пользователей наличие изъянов в некоторых моделях смартфонов, а также выпускала ПО, замедляющее работу устройств.

Ранее сообщалось, что в новом суде Apple может проиграть до £1,5 млрд.

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