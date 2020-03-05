iPhone спасен: Apple выиграла суд у изобретателя из России

Российское подразделение Apple ООО «Эппл Рус» выиграло дело о патентах у предпринимателя Арташеса Икономова, сообщает RNS. Икономов является изобретателем мобильного телефона с функцией экстренной связи и владеет патентом на соответствующее устройство. Этот гаджет позволяет совершать звонки в службу спасения, если у абонента нет не только денег на счете, но и SIM-карты.

Истец намеревался запретить Apple продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов-SOS», а также изъять из магазинов уже существующие «яблочные» гаджеты, так как они якобы нарушали его патентное право.

«В удовлетворении исковых требований Икономова Арташеса Валерьевича к ООО «Эппл Рус» о защите нарушенного исключительного права на полезную модель, отказать», — цитирует RNS постановление суда.

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Известно, что в ноябре прошлого года «Эппл Рус» подавала иск к Икономову, утверждая, что его изобретение не соответствует определению новой идеи, так как еще в 2012 году в США были опубликованы три патента с такими же характеристиками. Кроме того, компания намерена обжаловать решение Роспатента, который ранее отказался аннулировать патент российского изобретателя. Этот иск все еще находится на рассмотрении.

В декабре прошлого года стало известно, что кардиолог нью-йоркского университета Джозеф Визел намерен подать в суд на компанию Apple за то, что она воспользовалась его запатентованным методом отслеживания сердцебиения. По словам врача, он стал первым, кто догадался выявлять фибрилляции предсердий благодаря слежению за «нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах».

Визел уточнил, что впервые рассказал Apple о своей разработке в сентябре 2017 года. Тогда компания якобы отказалась работать с кардиологом.

Врач хочет отсудить у Apple компенсацию за нарушение авторских прав, а также добиться запрета на использование его технологии без разрешения. Сообщается, что трекер, отслеживающий ритм сердца пользователя, применяется в «умных» часах компании Apple Watch.

Весной 2019 года Apple была вынуждена заключить мирное соглашение с Qualcomm по делу о патентах после двух лет непрекращающихся споров. В качестве компенсации Apple выплатила производителю чипов сумму, которая не разглашается. Бренды также заключили лицензионный договор на использование патентов на шесть лет с возможностью пролонгации еще на два года.

Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд.

По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав, и даже пытался запретить производство и продажу смартфонов iPhone.