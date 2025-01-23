Маленькую тигрицу с переломами привезли в хоспис в Ленинградской области

Маленькую тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода привезли в хоспис для крупных кошек «Дом тигра». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Точно переломы плечевых костей передних ног. Точнее будет после обследования. Принесли частники в зоопарк Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что у зоопарка нет возможности содержать еще одного хищника, которому требуется вольер и лечение, тигрицу привезли в хоспис.

«Дом тигра» занимается спасением раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей.

13 января сообщалось, что в Хабаровском крае нашли двух тигрят отловленной в декабре конфликтной тигрицы. Найденные котята не истощены, им приблизительно шесть-семь месяцев. Их поместили в центр охотнадзора для охраны амурского тигра в селе Сосновка.

9 января в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка.

Ранее сообщалось, что в Приморье введут режим повышенной готовности из-за тигров.