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В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы

В Хабаровском крае нашли двух тигрят отловленной в декабре конфликтной тигрицы
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Sourabh Bharti/Shutterstock/FOTODOM

Найдены два амурских тигренка «конфликтной» тигрицы, отловленной в декабре 2024 года в Хабаровском крае, они выглядят хорошо. Об этом заявил представитель центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин в интервью РИА Новости.

В публикации отмечается, что тигрица была отловлена 18 декабря в окрестностях села Троицкое Нанайского района. Специалисты выяснили, что у нее должны быть тигрята, поисками которых занялись сразу после отлова кошки. Шоршин подчеркнул, что тигрица находится в реабилитационном центре в Хабаровском крае.

Он добавил, что найденные котята не истощены, им приблизительно шесть-семь месяцев. Их поместили в центр охотнадзора для охраны амурского тигра в селе Сосновка.

Шоршин добавил, что тигрицу не выпустят в дикую природу, судьба котят в текущий момент решается.

9 января в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных.

Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Приморском крае боятся выходить на улицу из-за тигра.

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