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Российский пенсионер решил заработать на инвестициях и лишился 2 млн рублей

В Воронежской области пенсионер инвестировал в мошенников 2 млн рублей
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Depositphotos

В Воронежской области 60-летний пожилой мужчина инвестировал в мошенников свои сбережения и влез в кредиты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пенсионер поверил обещаниям «трейдера» о заработке на инвестициях. Россиянин по инструкциям афериста скачал приложение и начал пополнять счет. Сначала он «выиграл», а затем злоумышленники убедили его взять кредит и вложить все средства.

В результате пожилой мужчина так и не смог вывести деньги. Суммарно он отправил мошенникам почти 2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого пенсионерка из Казани лишилась квартиры и 7,5 млн рублей, оформляя новый медполис. Аферисты убедили потерпевшую перевести на якобы безопасные счета.

Ранее нижегородец поверил мошенникам и поджег трансформатор по их требованию.

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